BRIEF-Endeavour Provides Information On Convertible Note Offering

Jan 31 (Reuters) - Endeavour Mining Corp:
* ENDEAVOUR PROVIDES INFORMATION ON CONVERTIBLE NOTE OFFERING
* ENDEAVOUR MINING CORP - PROVIDES INFORMATION CONCERNING PLANNED ISSUANCE OF ITS US$300 MILLION CONVERTIBLE SENIOR NOTES
* ENDEAVOUR MINING CORP - NOTES WILL BEAR A 3% ANNUAL COUPON MATURING IN FEBRUARY 2023
* ENDEAVOUR MINING CORP - OFFERING WILL NOT HAVE A MATERIAL IMPACT ON COMPANY‘S NET DEBT OR NET LEVERAGE
* ENDEAVOUR MINING CORP - INTENDS TO REPAY US$300 MILLION DRAWN PORTION OF RCF & REDUCE RCF AVAILABLE COMMITMENT FROM US$500 MILLION TO US$350 MILLION
* ENDEAVOUR - NOTES TO BE USED AS PRIMARY SOURCE OF LONG-TERM FUNDING DUE TO ASSOCIATED LOWER COUPON RATE IN COMPARISON TO COST OF REVOLVING FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage: