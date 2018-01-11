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January 11, 2018 / 1:37 PM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Endo Comments On U.S. Attorney's Office Grand Jury Subpoena Relating To Products Containing Oxymorphone

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Endo International Plc:

* ENDO COMMENTS ON UNITED STATES ATTORNEY‘S OFFICE GRAND JURY SUBPOENA RELATING TO PRODUCTS CONTAINING OXYMORPHONE

* ENDO INTERNATIONAL - UNIT ENDO PHARMACEUTICALS RECEIVED GRAND JURY SUBPOENA FROM UNITED STATES ATTORNEY‘S OFFICE FOR SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

* ENDO - ‍SUBPOENA REQUESTS DISTRIBUTION,THIRD PARTY AGREEMENTS,DOCUMENTS ON INTERACTIONS WITH GOVERNMENT. AGENCIES RELATED TO PRODUCTS CONTAINING OXYMORPHONE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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