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May 9, 2018 / 12:12 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Endocyte Reports Q1 Loss Per Share $0.16

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Endocyte Inc:

* Q1 LOSS PER SHARE $0.16

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.19 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PHASE 3 VISION TRIAL ON TRACK FOR FIRST PATIENT VISIT IN Q2 2018

* CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS WERE $173.1 MILLION AT MARCH 31, 2018

* ANTICIPATES ITS CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS BALANCE AT END OF 2018 TO EXCEED $130 MILLION

* ENDOCYTE - SUFFICIENT CASH TO FUND ACTIVITIES THROUGH EXPECTED END OF VISION TRIAL, POTENTIAL PROOF OF CONCEPT OF ITS EC17/CAR T-CELL THERAPY Source text for Eikon: Further company coverage:

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