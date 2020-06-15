Healthcare
June 15, 2020 / 8:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Endologix Issues Correction Notice For Ovation Ix Abdominal Stent Graft System

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June 15 (Reuters) - Endologix Inc:

* ENDOLOGIX ISSUES CORRECTION NOTICE FOR OVATION IX ABDOMINAL STENT GRAFT SYSTEM

* ENDOLOGIX INC - VOLUNTARY ACTION BY CO HAS BEEN CLASSIFIED BY FDA AS A CLASS 1 RECALL

* ENDOLOGIX INC - MAY 2020 CORRECTION NOTICE ALSO CONTAINED INFORMATION REGARDING INCIDENCE OF ANEURYSM RELATED COMPLICATIONS

* ENDOLOGIX - MAY 2020 CORRECTION NOTICE ALSO CONTAINED INFORMATION ON LACK OF LONG-TERM SEQUELAE AFTER UNDERFILLING OF POLYMER RINGS CAUSED BY POLYMER LEAK Source text for Eikon: Further company coverage:

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