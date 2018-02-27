BRIEF-Endo's Q4 Loss Per Share $1.22

Feb 27 (Reuters) - Endo International Plc:
* ENDO REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.77 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES 2018 ADJUSTED DILUTED EPS FROM CONTINUING OPERATIONS TO BE BETWEEN $2.15 AND $2.55
* DURING FOURTH-QUARTER 2017, COMPANY RECORDED PRE-TAX, NON-CASH ASSET IMPAIRMENT CHARGES OF $130 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.61, REVENUE VIEW $760.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.86, REVENUE VIEW $3.03 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: