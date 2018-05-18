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Market News
May 18, 2018 / 1:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Enduro Royalty Trust Announces Monthly Cash Distribution

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Evolution Petroleum Corp:

* ENDURO ROYALTY TRUST - ON MAY 15, ENDURO RESOURCE PARTNERS, UNITS FILED VOLUNTARY PETITIONS FOR CHAPTER 11 OF UNITED STATES BANKRUPTCY CODE

* ENDURO ROYALTY TRUST - ENDURO RESOURCE PARTNERS INFORMED TRUSTEE IT ENTERED INTO STALKING HORSE PURCHASE AGREEMENT WITH EVOLUTION PETROLEUM CORP

* ENDURO ROYALTY TRUST - TRUST HAS NOT FILED A CHAPTER 11 PETITION AND EXPECTS TO CONTINUE IN NORMAL COURSE WITHOUT DISRUPTION TO UNITHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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