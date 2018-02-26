BRIEF-Enea Evaluates The Possibility To Issue A Senior Unsecured Bond Of SEK 500 mln

Feb 26 (Reuters) - ENEA AB:
* ENEA EVALUATES POTENTIAL ACQUISITION AND THE POSSIBILITY TO ISSUE A SENIOR UNSECURED BOND OF SEK 500M
* SIGNED A LETTER OF INTENT TO ACQUIRE A US-BASED COMPANY FOCUSED ON MOBILE TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTIONS
* ACQUISITION IS EXPECTED TO BE SIGNED IN NEAR FUTURE AND COMPLETED DURING APRIL 2018
* TOTAL PURCHASE PRICE CONSIDERATION WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY USD 90M
* IS LOOKING TO RAISE SEK 500M IN A SENIOR UNSECURED BOND LOAN WITH A TENOR OF 3 YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)