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February 26, 2018 / 7:07 AM / in 13 hours

BRIEF-Enea Evaluates The Possibility To Issue A Senior Unsecured Bond Of SEK 500 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - ENEA AB:

* ENEA EVALUATES POTENTIAL ACQUISITION AND THE POSSIBILITY TO ISSUE A SENIOR UNSECURED BOND OF SEK 500M

* ‍SIGNED A LETTER OF INTENT TO ACQUIRE A US-BASED COMPANY FOCUSED ON MOBILE TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTIONS​

* ‍ACQUISITION IS EXPECTED TO BE SIGNED IN NEAR FUTURE AND COMPLETED DURING APRIL 2018​

* TOTAL PURCHASE PRICE CONSIDERATION WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY USD 90M

* IS LOOKING TO RAISE SEK 500M IN A SENIOR UNSECURED BOND LOAN WITH A TENOR OF 3 YEARS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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