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March 27, 2018 / 4:18 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Enercare Reaches Collective Bargaining Agreement With Unifor Local 975

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Enercare Inc:

* ENERCARE REACHES COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT WITH UNIFOR LOCAL 975

* ENERCARE INC - UNIONIZED EMPLOYEES HAVE VOTED IN FAVOUR OF NEW THREE-YEAR AGREEMENT EFFECTIVE APRIL 1, 2017

* ENERCARE - AS PART OF AGREEMENT, CO’S UNIONIZED WORKFORCE WILL RECOGNIZE A GENERAL WAGE INCREASE IN YEAR 1 OF 2.0%​

* ENERCARE - ‍AS PART OF AGREEMENT, CO’S UNIONIZED WORKFORCE WILL RECOGNIZE GENERAL WAGE INCREASE IN YEAR 2 OF 2.05%​

* ENERCARE - CO’S UNIONIZED WORKFORCE TO RECOGNIZE GENERAL WAGE RAISE IN YEAR 3 OF 2% MINIMUM TO MAXIMUM OF 2.5% OF ONTARIO (ALL-ITEMS) CPI Source text for Eikon: Further company coverage:

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