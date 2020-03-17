Healthcare
March 17, 2020 / 11:59 PM / a few seconds ago

BRIEF-Enerflex Provides Capital Expenditure, Dividend, And Operational Update

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Enerflex Ltd:

* ENERFLEX PROVIDES CAPITAL EXPENDITURE, DIVIDEND, AND OPERATIONAL UPDATE

* UNCERTAINTY CAUSED BY COVID-19 PANDEMIC AND RECENT MARKET VOLATILITY HAS SIGNIFICANTLY CHANGED GROWTH PLANS FOR YEAR

* ENERFLEX-CO WILL PROCEED ONLY WITH GROWTH CAPITAL EXPENDITURES CONNECTED TO EXISTING CONTRACTUAL OBLIGATIONS, REPRESENTING APPROXIMATELY $90 MILLION

* MAINTENANCE CAPITAL EXPENDITURES ARE ESTIMATED TO BE $15 MILLION FOR 2020

* ENERFLEX - BOARD OF DIRECTORS INTENDS TO REDUCE FUTURE QUARTERLY DIVIDENDS BY 83% TO $0.02/SHARE

* ENERFLEX - ELIMINATION OF MATERIALLY ALL TRAVEL NOT RELATED TO CRITICAL FIELD OPERATIONS IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below