BRIEF-Energen Q4 Adjusted Loss Per Share $0.63

Feb 20 (Reuters) - Energen Corp:
* 4Q17 PRODUCTION OF 97.4 MBOEPD EXCEEDED GUIDANCE BY 14% AND SURPASSED 3Q17 PRODUCTION BY 20%
* 4Q17 OIL PRODUCTION OF 58.1 MBOPD EXCEEDED GUIDANCE BY 8% AND SURPASSED 3Q17 OIL PRODUCTION BY 19%
* ANNUAL OIL PRODUCTION ESTIMATED TO GROW AT 3-YEAR CAGR OF ABOUT 28%
* ANNUAL PRODUCTION ESTIMATED TO REACH ABOUT 160 MBOEPD IN 2020, WITH 4Q EXIT RATE OF ABOUT 170 MBOEPD
* DRILLING AND DEVELOPMENT CAPITAL ESTIMATED TO INCREASE TO $1.6-$1.8 BILLION IN 2020
* YE20 EBITDAX ESTIMATED TO BE ABOUT $1.6 BILLION; 3-YEAR CAGR OF ABOUT 35%
* 3-YEAR PRODUCTION CAGR (2018-2020) EXPECTED TO EXCEED 28% PER YEAR
* QTRLY GAAP NET INCOME FROM ALL OPERATIONS OF $262.4 MILLION, OR $2.68 PER DILUTED SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.42, REVENUE VIEW $299.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PLANS TO INVEST $1.1 BILLION TO $1.3 BILLION OF CAPITAL FOR DRILLING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES IN 2018
* PLANS TO DRILL APPROXIMATELY 130 GROSS/120 NET HORIZONTAL WELLS IN 2018
* DURING 2018, COMPANY PLANS TO RUN AN AVERAGE OF 9 DRILLING RIGS AND 4.5 FRAC CREWS
* YEAR-END 2017 PROVED RESERVES INCREASE 40% TO 444 MMBOE Source text for Eikon: Further company coverage: