FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 27, 2018 / 1:03 PM / in 17 hours

BRIEF-Energy Hunter Resources Executes Definitive Agreement To Acquire An Additional 8,817 Gross Acres In The San Andres Oil Play

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Energy Hunter Resources Inc:

* ENERGY HUNTER RESOURCES EXECUTES DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE AN ADDITIONAL 8,817 GROSS ACRES IN THE SAN ANDRES OIL PLAY OF THE PERMIAN BASIN

* ENERGY HUNTER RESOURCES EXECUTES DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE AN ADDITIONAL 8,817 GROSS ACRES IN THE SAN ANDRES OIL PLAY OF THE PERMIAN BASIN

* ENERGY HUNTER RESOURCES - FUNDING OF ACQUISITION WILL BE THROUGH A COMBINATION OF CASH AND RESTRICTED CONVERTIBLE PREFERRED STOCK

* ENERGY HUNTER RESOURCES INC - ENERGY HUNTER TOOK OVER PHYSICAL OPERATIONS OF THESE PROPERTIES LAST WEEK Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.