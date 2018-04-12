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April 12, 2018 / 10:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Energy Transfer Partners Announces Binding Open Season For A Diesel Fuel Pipeline To West Texas

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Energy Transfer Partners Lp :

* ENERGY TRANSFER PARTNERS ANNOUNCES BINDING OPEN SEASON FOR A DIESEL FUEL PIPELINE TO WEST TEXAS

* UNIT TO LAUNCH OPEN SEASON TO SOLICIT SHIPPER COMMITMENTS FOR TRANSPORTATION SERVICE OF DIESEL FUEL FROM HEBERT TO MIDLAND

* PROPOSED PIPELINE EXPECTED TO HAVE INITIAL CAPACITY OF 30,000 BARRELS PER DAY, ANTICIPATED TO BE OPERATIONAL IN Q3 OF 2020

* OPEN SEASON WILL COMMENCE ON APRIL 13 AND WILL BE ENDING ON JUNE 12 Source text for Eikon: Further company coverage:

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