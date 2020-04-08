Healthcare
April 8, 2020 / 1:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Enerpac Tool Group Provides COVID-19 Update

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Enerpac Tool Group Corp:

* ENERPAC TOOL GROUP PROVIDES COVID-19 UPDATE

* ENERPAC TOOL - COVID-19 IMPACT NOW BEING REFLECTED IN LOWER GLOBAL ORDER RATES FOR BUSINESS & IS CREATING ADDITIONAL UNCERTAINTY ABOUT FUTURE DEMAND

* ENERPAC TOOL GROUP CORP - IMPLEMENTING PROACTIVE COST MEASURES TO KEEP PACE WITH VOLATILE MARKET CONDITIONS

* ENERPAC TOOL GROUP CORP - IMPLEMENTED A TWO-WEEK FURLOUGH PROGRAM FOR ALL U.S. BASED SALARIED EMPLOYEES

* ENERPAC TOOL GROUP CORP - SUSPENDED COMPANY’S FY’20 ANNUAL BONUS PROGRAM FOR ALL U.S. BASED SALARIED EMPLOYEES Source text for Eikon: Further company coverage:

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