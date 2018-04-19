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April 19, 2018 / 9:02 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Enova, Operating Units Entered Into Amendment Of Revolving Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Enova International Inc:

* ENOVA SAYS ON APRIL 13, CO & OPERATING UNITS ENTERED INTO AMENDMENT OF ASSET-BASED SECURED REVOLVING CREDIT AGREEMENT WITH A SYNDICATE OF BANKS

* ENOVA INTERNATIONAL SAYS AMENDMENT INCREASES BORROWING LIMIT TO $75 MILLION FROM $40 MILLION IN ORIGINAL CREDIT FACILITY - SEC FILING

* ENOVA INTERNATIONAL SAYS MATURITY DATE OF MAY 1, 2020, & INTEREST RATE ON BORROWINGS OF PRIME RATE + 1.00% REMAIN SAME AS ORIGINAL CREDIT FACILITY Source text (bit.ly/2HJZ0eN) Further company coverage:

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