Switzerland Market Report
October 23, 2019 / 5:24 PM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-ENR Russia Invest SA Announces A New Private Equity Investment And End Third Quarter 2019 Net Asset Value Per Share

1 Min Read

Oct 23 (Reuters) - ENR Russia Invest SA:

* ANNOUNCES A NEW PRIVATE EQUITY INVESTMENT AND END THIRD QUARTER 2019 NET ASSET VALUE PER SHARE

* PURCHASE PRICE AND INITIAL INVESTMENT FOR CAPITAL AND OPERATIONAL EXPENSES IS RUB 742 MILLION (APPROXIMATELY CHF 11.5 MILLION)

* ACQUIRED 50% INTEREST IN 27.4 HECTARE GREENHOUSE AND ENGINEERING FACILITY FOR FLOWER GROWING IN KALUGA OBLAST IN RUSSIA

* INVESTOR CONTRIBUTIONS WILL BE MADE VIA A COMBINATION OF EQUITY AND SHAREHOLDER LOANS Source text for Eikon: Further company coverage:

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