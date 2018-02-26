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February 26, 2018 / 11:54 PM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Ensco Says ‍Reported A Loss Of $0.49 Per Share For Q4 2017​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Ensco Plc:

* REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* ‍LOSS FROM CONTINUING OPERATIONS WAS $0.23 PER SHARE IN Q4 2017 COMPARED TO EARNINGS OF $0.09 PER SHARE A YEAR AGO​

* SAYS ‍REVENUES WERE $454 MILLION IN Q4 2017 COMPARED TO $505 MILLION A YEAR AGO​

* ‍FLOATER REVENUES OF $303 MILLION IN Q4 2017 WERE CONSISTENT WITH A YEAR AGO​

* SAYS ‍REPORTED A LOSS OF $0.49 PER SHARE FOR Q4 2017​

* QTRLY RIG UTILIZATION 50% VERSUS 51% IN FOURTH QUARTER 2016‍​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.28 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 REVENUE VIEW $453.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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