Healthcare
April 13, 2020 / 12:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Entasis Therapeutics Entered Into Securities Purchase Agreement With Innoviva

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Entasis Therapeutics Holdings Inc :

* ENTASIS THERAPEUTICS- ON APR 12, CO ENTERED INTO SECURITIES PURCHASE AGREEMENT WITH INNOVIVA

* ENTASIS THERAPEUTICS- TO ISSUE AND SELL TO INNOVIVA, UP TO 14 MILLION NEWLY ISSUED SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE $0.001 PER SHARE OF CO

* ENTASIS THERAPEUTICS- TO ISSUE AND SELL TO INNOVIVA, WARRANTS TO BUY UP TO 14 MILLION SHARES OF STOCK, WITH EXERCISE PRICE PER SHARE OF $2.50

* ENTASIS THERAPEUTICS- EXPECTS TO RECEIVE AGGREGATE GROSS PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT OF APPROXIMATELY $35 MILLION Source text for Eikon: [ID:bit.ly/3elUR0O] Further company coverage:

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