Healthcare
April 9, 2020 / 10:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Entercom Communications Says Restructured Its Workforce Through Termination And Furlough Actions In Response To The COVID-19 Crisis

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Entercom Communications Corp:

* ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP - RESTRUCTURED ITS WORKFORCE THROUGH TERMINATION AND FURLOUGH ACTIONS IN RESPONSE TO THE COVID-19 CRISIS

* ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP - EXPECTS TO INCUR ABOUT $5.5 MILLION IN SEVERANCE PAY AND BENEFITS RELATED TO ACTIONS, TO BE INCURRED IN FISCAL 2020

* ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP - EACH OF COMPANY'S NAMED EXECUTIVE OFFICERS AGREED TO VOLUNTARILY WAIVE CERTAIN COMPENSATION Source: bit.ly/3e8Gv3F Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below