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May 4, 2018 / 12:11 PM / in 2 hours

BRIEF-Enterprise, Energy Transfer Form JV To Restore Service On Old Ocean Pipeline

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Energy Transfer Partners LP:

* ENTERPRISE AND ENERGY TRANSFER FORM JOINT VENTURE TO RESTORE SERVICE ON OLD OCEAN PIPELINE

* ENERGY TRANSFER PARTNERS - FORMATION OF 50/50 JV TO RESUME SERVICE ON OLD OCEAN NATURAL GAS PIPELINE

* ENERGY TRANSFER PARTNERS LP - NORTH TEXAS PIPELINE EXPANSION PROJECT IS EXPECTED TO BE COMPLETE BY LATE Q4 OF 2018

* ENERGY TRANSFER PARTNERS LP - OLD OCEAN NATURAL GAS PIPELINE IS EXPECTED TO RESUME SERVICE IN Q2

* ENERGY TRANSFER PARTNERS - PARTIES TO EXPAND NORTH TEXAS PIPELINE THAT WILL PROVIDE MORE CAPACITY FROM WEST TEXAS FOR DELIVERIES TO OLD OCEAN PIPELINE Source text for Eikon: Further company coverage:

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