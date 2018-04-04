BRIEF-Entertainment One Sees Full Year Performance For Group To March 31 In Line With Expectations​

April 4 (Reuters) - Entertainment One Ltd:
* PERFORMANCE FOR YEAR HAS BEEN IN LINE WITH MANAGEMENT EXPECTATIONS, CONSISTENT WITH TRENDS HIGHLIGHTED IN INTERIM RESULTS
* STRONG PERFORMANCE OVER FIRST SIX MONTHS OF FINANCIAL YEAR HAS CONTINUED INTO SECOND HALF
* REPORTED REVENUES FOR FULL YEAR ARE ANTICIPATED TO BE AROUND 50% HIGHER THAN PRIOR YEAR, WITH A SIMILAR TREND IN UNDERLYING EBITDA
* ANTICIPATES THAT FULL YEAR PERFORMANCE FOR GROUP TO 31 MARCH 2018 WILL BE IN LINE WITH ITS EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)