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Entertainment Production
April 4, 2018 / 8:05 AM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Entertainment One Sees FY Performance To Be In Line With Its Expectations

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - Entertainment One Ltd:

* ‍STRONG PERFORMANCE AT FAMILY DIVISION OVER FIRST 6 MONTHS OF FINANCIAL YEAR CONTINUED INTO SECOND HALF​

* FAMILY DIVISION FY REPORTED REVENUES EXPECTED TO BE AROUND 50% HIGHER; SIMILAR TREND IN UNDERLYING EBITDA​

* ‍PERFORMANCE FOR YEAR HAS BEEN IN LINE WITH MANAGEMENT EXPECTATIONS, CONSISTENT WITH TRENDS HIGHLIGHTED IN INTERIM RESULTS​

* ‍ANTICIPATES THAT FULL YEAR PERFORMANCE FOR GROUP TO 31 MARCH 2018 WILL BE IN LINE WITH ITS EXPECTATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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