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March 14, 2018 / 8:29 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Entravision Communications Corporation Reports Qtrly Earnings Per Share ‍$0.14​

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Entravision Communications Corp :

* ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP QTRLY EARNINGS PER SHARE ‍$0.14​

* ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP - QTRLY NET REVENUE $73.5 MILLION VERSUS $70.3 MLN‍​

* ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP - QTRLY RESULTS INCLUDE ONE-TIME PROVISIONAL TAX BENEFIT OF $17.3 MILLION‍​ DUE TO U.S. TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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