FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 19, 2017 / 1:44 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Envision Healthcare Agrees To Final Settlement With U.S. Department Of Justice

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Envision Healthcare Corp:

* ENVISION HEALTHCARE SAYS ON DEC 19, CO, UNITS AGREED TO FINAL SETTLEMENT WITH U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE - SEC FILING

* ENVISION HEALTHCARE CORP - ‍AGREED TO PAY APPROXIMATELY $31 MILLION TO RESOLVE ALL FEDERAL GOVERNMENT CIVIL CLAIMS RELATED TO DOJ INVESTIGATION

* ENVISION HEALTHCARE - SETTLEMENT RESOLVES INVESTIGATION INTO SERVICES PROVIDED BY CO'S UNIT AT HOSPITALS AFFILIATED WITH HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES Source text: (bit.ly/2BM8ZzR) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.