BRIEF-Envision Healthcare Corp Affirms Guidance For Q4 Earnings

Jan 4 (Reuters) - Envision Healthcare Corp:
* ENVISION HEALTHCARE PROVIDES BUSINESS & GOVERNANCE UPDATE
* - BOARD APPOINTS JAMES D. SHELTON LEAD INDEPENDENT DIRECTOR
* ENVISION HEALTHCARE - J.P. MORGAN SECURITIES, EVERCORE AND GUGGENHEIM SECURITIES ADVISING BOARD IN REVIEW OF STRATEGIC ALTERNATIVES
* ENVISION HEALTHCARE - WILL PROPOSE CHARTER AND BYLAW AMENDMENTS FOR ANNUAL DIRECTOR ELECTIONS AND ADOPTION OF PROXY ACCESS
* ENVISION HEALTHCARE - CURRENTLY ESTIMATES THAT CO WILL REALIZE NET PROCEEDS OF ABOUT $2.1 BILLION AS A RESULT OF LOWER EFFECTIVE TAX RATE FOR 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49, REVENUE VIEW $1.96 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ENVISION HEALTHCARE - ANTICIPATES REDUCED OVERHEAD EXPENSES WILL REALIZE ABOUT 50 BASIS POINTS OF IMPROVEMENT IN OPERATING MARGIN FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: