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April 9, 2018 / 11:59 AM / in 17 hours

BRIEF-Enviva Partners, LP Provides Update On Previously Reported Incident At Chesapeake Terminal

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Enviva Partners LP:

* ENVIVA PARTNERS, LP PROVIDES UPDATE ON PREVIOUSLY REPORTED INCIDENT AT CHESAPEAKE TERMINAL

* CHESAPEAKE TERMINAL EXPECTED TO RETURN TO FULL OPERATION BY JUNE 30, 2018

* ENVIVA PARTNERS LP - ENVIVA REAFFIRMS FULL-YEAR 2018 PER UNIT DISTRIBUTION GUIDANCE OF AT LEAST $2.53

* ALL SCHEDULED CUSTOMER DELIVERIES HAVE BEEN MADE TO DATE; ALL CUSTOMER COMMITMENTS FOR REMAINDER OF 2018 EXPECTED TO BE FULFILLED

* SUBSTANTIALLY ALL COSTS OF INCIDENT AT CHESAPEAKE TERMINAL EXPECTED TO BE RECOVERABLE

* PARTNERSHIP’S FY ADJUSTED EBITDA & DISTRIBUTABLE CASH FLOW GUIDANCE “REMAINS ACHIEVABLE” Source text for Eikon: Further company coverage:

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