Switzerland Market Report
November 26, 2019 / 2:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Enwave Corp - Signs Commercial Royalty-Bearing License And Equipment Lease Agreement With A Swiss Medical Cbd Co

1 Min Read

Nov 26 (Reuters) - Enwave Corp:

* ENWAVE CORP - SIGNS COMMERCIAL ROYALTY-BEARING LICENSE AND EQUIPMENT LEASE AGREEMENT WITH A SWISS MEDICAL CBD COMPANY

* ENWAVE CORP - LICENSE GRANTS ROYALTY PARTNER A NON-EXCLUSIVE RIGHT TO PROCESS MEDICINAL-GRADE HEMP FOR CANNABIDIOL CBD EXTRACTION IN SWITZERLAND

* ENWAVE CORP - ROYALTY PARTNER HAS COMMITTED TO LEASE A 10KW REVENUE MACHINE FOR AN INITIAL TERM OF SIX MONTHS

* ENWAVE CORP - ROYALTY PARTNER WILL PAY ENWAVE A QUARTERLY ROYALTY BASED ON NUMBER OF DRIED GRAMS PRODUCED IN REVENUE MACHINERY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below