Healthcare
March 17, 2020 / 7:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Enzychem Lifesciences Announces Plans To Advance Clinical Trial In South Korea For EC-18 As A Potential Therapeutic For COVID-19 Infection

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Enzychem Lifesciences Corp:

* ENZYCHEM LIFESCIENCES ANNOUNCES PLANS TO ADVANCE CLINICAL TRIAL IN SOUTH KOREA FOR EC-18 AS A POTENTIAL THERAPEUTIC FOR COVID-19 INFECTION

* ENZYCHEM LIFESCIENCES - BEEN IN COMMUNICATION WITH RELEVANT U.S. GOVERNMENT AUTHORITIES FOR DEVELOPMENT COLLABORATION FOR CORONAVIRUS TREATMENT

* ENZYCHEM LIFESCIENCES - ADVANCING RESEARCH COLLABORATION FOR DEVELOPMENT OF EC-18 WITH VARIOUS GOVERNMENT AUTHORITIES OF CHINA & KOREA Source text for Eikon: Further company coverage:

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