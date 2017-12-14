BRIEF-EP Energy Announces Acquisition Of Eagle Ford Acreage, Divestiture Of Certain Altamont Acreage

Dec 14 (Reuters) - EP Energy Corp:
* EP ENERGY ANNOUNCES AGREEMENTS FOR ACQUISITION OF EAGLE FORD ACREAGE AND DIVESTITURE OF CERTAIN ALTAMONT ACREAGE
* AGGREGATE CASH PURCHASE PRICE FOR ACQUIRED PROPERTIES IS APPROXIMATELY $245 MILLION
* DEAL IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO NET ASSET VALUE AND LEVERAGE METRICS OVER TIME
* ENTERED AGREEMENT WITH CARRIZO OIL & GAS TO ACQUIRE CERTAIN PRODUCING PROPERTIES & UNDEVELOPED ACREAGE FROM EXISTING EAGLE FORD OPERATING AREAS
* ENTERED INTO AGREEMENT WITH AN UNDISCLOSED PARTY TO DIVEST CERTAIN ASSETS IN ALTAMONT AREA OF UINTA BASIN Source text for Eikon: Further company coverage: