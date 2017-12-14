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BRIEF-EP Energy announces amendments to offers to exchange new senior secured notes
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December 14, 2017 / 4:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-EP Energy announces amendments to offers to exchange new senior secured notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Ep Energy Corp:

* EP ENERGY ANNOUNCES AMENDMENTS TO OFFERS TO EXCHANGE NEW SENIOR SECURED NOTES DUE 2024 FOR OUTSTANDING SENIOR NOTES DUE 2020, 2022 AND 2023

* -ISSUERS HAVE NEGOTIATED THESE TERMS WITH STEERING COMMITTEE OF HOLDERS OF 2020 NOTES REPRESENTED BY AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP

* ‍MEMBERS OF STEERING COMMITTEE HAVE INDICATED THAT TERMS ARE ACCEPTABLE TO THEM​

* ‍AS PART OF AMENDMENTS, ISSUERS INCREASED TOTAL CONSIDERATION PAYABLE TO HOLDERS OF 9.375% SENIOR NOTES DUE 2020​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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