FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 15, 2018 / 5:41 PM / in 17 hours

BRIEF-EPAM Acquires Continuum

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - EPAM Systems Inc:

* EPAM ACQUIRES CONTINUUM, EXPANDING GLOBAL INNOVATION, DESIGN AND PHYSICAL PRODUCT DEVELOPMENT CAPABILITIES

* EPAM SYSTEMS INC - ‍NOW EXPECTS REVENUE GROWTH FOR FULL YEAR 2018 TO BE AT LEAST 26% REPORTED​

* EPAM SYSTEMS INC - ‍GAAP EPS FOR FULL YEAR TO NOW BE AT LEAST $3.36 AND NON-GAAP DILUTED EPS TO NOW BE AT LEAST $4.07​

* EPAM SYSTEMS INC - ‍ADJUSTMENTS TO ITS 2018 OUTLOOK RELATE SOLELY TO IMPACT OF CONTINUUM ACQUISITION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.