BRIEF-EPE Capital Partners Says Impact Of Virus Likely To Disrupt Earnings, Free Cash Flow

March 24 (Reuters) - EPE Capital Partners Ltd:
* OUTBREAK OF CORONAVIRUS HAS RESULTED IN SHARP DECLINES IN PEER GROUP MULTIPLES
* VIRUS, GOVERNMENT INTERVENTIONS TO PREVENT SPREAD, WILL HAVE A SHORT-TERM IMPACT ON UNDERLYING BUSINESSES’ PROFITABILITY
* IMPACT OF CORONAVIRUS IS LIKELY TO DISRUPT EARNINGS AND FREE CASH FLOW FOR A PERIOD OF TIME,
* BOARD DOES NOT EXPECT COVID-19 TO HAVE ANY MATERIAL IMPACT ON PORTFOLIO COMPANIES’ MAINTAINABLE EARNINGS
* EXTENT AND SEVERITY OF CORONAVIRUS ARE STILL UNCERTAIN Source text for Eikon: Further company coverage: