BRIEF-Epp Says FY Distributable Earnings Up 9.6% To Eur 105.5 Mln

March 12 (Reuters) - Epp NV:
* SUMMARISED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE 12 MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019
* FY NET PROPERTY INCOME UP 3.8% TO EUR148.1 MILLION (2018: EUR142.6 MILLION)
* FY DISTRIBUTABLE EARNINGS UP 9.6% TO EUR105.5 MILLION (2018: EUR96.3 MILLION)
* COVID-19 MAY TEMPORARILY IMPACT PROPERTIES, THEREFORE NO GUIDANCE CAN BE PROVIDED UNTIL THE SITUATION STABILISES & CAN BE PROPERLY ASSESSED
* FY HEADLINE EARNINGS AND DILUTED HEADLINE EARNINGS PER SHARE 6.92 EUR CENTS
* FY BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 7.5 EUR CENTS Source text for Eikon: Further company coverage: