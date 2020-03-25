BRIEF-Epwin Group To Implement Controlled Shutdown Of Operating Sites

March 25 (Reuters) - Epwin Group PLC:
* COVID-19 UPDATE AND NOTICE OF RESULTS
* TAKEN DECISION TO IMPLEMENT A CONTROLLED SHUTDOWN OF EPWIN’S OPERATING SITES FOR A TEMPORARY PERIOD
* BELIEVES THAT IT WOULD BE IMPRUDENT TO RECOMMEND PAYMENT OF A FINAL DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
* INTENDS TO MAKE USE OF CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME GRANTS
* OPERATING PROFIT FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 IS ANTICIPATED TO BE WITHIN RANGE OF MARKET EXPECTATIONS
* GROUP EXPECTS TO REPORT FY UNDERLYING OPERATING PROFIT OF £19.1M (2018: £18.7M) Source text for Eikon: Further company coverage: