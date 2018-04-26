BRIEF-EQT Corp Qtrly Adjusted EPS $1.01

April 26 (Reuters) - EQT Corp:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.99 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* RECORDED $2.3 BILLION NON-CASH IMPAIRMENT CHARGE FOR HURON AND PERMIAN PLAYS IN QUARTER
* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUES OF $1.43 BILLION VERSUS $894.2 MILLION
* SEES Q2 TOTAL PRODUCTION SALES VOLUME 360 BCFE – 370 BCFE
* SEES 2018 TOTAL PRODUCTION SALES VOLUME 1,520 BCFE - 1,550 BCFE
* SEES Q2 TOTAL LIQUIDS SALES VOLUME 4,475 MBBLS – 4,595 MBBLS
* PERMIAN SALE WILL REDUCE COMPANY’S 2018 PRODUCTION SALES VOLUME GUIDANCE BY 5 BCFE
* SEES Q2 2018 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO NONCONTROLLING INTEREST $120 MILLION TO $130 MILLION
* SEES 2018 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO NONCONTROLLING INTEREST OF $530 MILLION TO $540 MILLION
* QTRLY ADJUSTED EPS $1.01 Source text for Eikon: Further company coverage: