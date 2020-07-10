Healthcare
July 10, 2020 / 4:50 AM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-EQT Infrastructure Enters Into A New Scheme Implementation Agreement With Metlifecare

1 Min Read

July 10 (Reuters) - EQT AB:

* EQT INFRASTRUCTURE ENTERS INTO A NEW SCHEME IMPLEMENTATION AGREEMENT WITH METLIFECARE

* EQT AB - APVG, AN ENTITY OWNED BY EQT INFRASTRUCTURE ENTERED NEW SCHEME IMPLEMENTATION AGREEMENT TO ACQUIRE 100 PERCENT OF METLIFECARE’S SHARES

* EQT AB - TRANSACTION CONSIDERATION OF NZD 6.00 PER SHARE GIVES A TOTAL CONSIDERATION OF APPROXIMATELY NZD1.3 BILLION

* EQT AB - METLIFECARE’S LARGEST SHAREHOLDER, NZ SUPER, WHICH HOLDS 19.86 PERCENT OF METLIFECARE’S SHARES, HAS COMMITTED TO VOTE IN FAVOR OF SCHEME

* EQT AB - PARTIES HAVE AGREED TO DISCONTINUE COURT LITIGATION AND SETTLE ALL DISPUTES IN RESPECT OF SIA DATED 29 DECEMBER 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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