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March 28, 2018 / 1:30 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Equifax Inc Says Mark Begor's Base Salary Is $1.5 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Equifax Inc:

* EQUIFAX INC SAYS UNDER EMPLOYMENT AGREEMENT WITH MARK BEGOR, BEGOR’S BASE SALARY IS $1.5 MILLION - SEC FILING

* EQUIFAX INC SAYS UNDER EMPLOYMENT AGREEMENT WITH MARK BEGOR, BEGOR WILL BE GRANTED AN INITIAL EQUITY AWARD WITH A VALUE OF $7 MILLION

* EQUIFAX SAYS BEGOR IS ELIGIBLE FOR AN ANNUAL INCENTIVE BONUS OF 100% OF HIS ANNUAL BASE SALARY

* EQUIFAX INC SAYS UNDER EMPLOYMENT AGREEMENT, MARK BEGOR WILL BE AWARDED A ONE-TIME SPECIAL GRANT IN AMOUNT OF $10 MILLION Source text (bit.ly/2E0zoaf) Further company coverage:

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