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May 7, 2018 / 9:39 PM / in 9 minutes

BRIEF-Equifax Inc - Submitted Statement For Record To Multiple Congressional Committees Regarding Cybersecurity Incident Announced On Sept. 7, 2017

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Equifax Inc:

* EQUIFAX INC - ON MAY 4, SUBMITTED STATEMENT FOR RECORD TO MULTIPLE CONGRESSIONAL COMMITTEES REGARDING CYBERSECURITY INCIDENT ANNOUNCED ON SEPT. 7, 2017

* EQUIFAX - STATEMENT SUBMITTED TO CONGRESSIONAL COMMITTEES PROVIDED ADDITIONAL DETAIL ON DATA ELEMENTS STOLEN IN CYBERSECURITY INCIDENT RELATED TO AFFECTED U.S. CONSUMERS

* EQUIFAX - ADDITIONAL DETAIL PROVIDED IN STATEMENT DOES NOT IDENTIFY ADDITIONAL CONSUMERS AFFECTED, DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL CONSUMER NOTIFICATIONS

* EQUIFAX INC - DETERMINED APPROXIMATE NUMBER OF VALID U.S. GOVERNMENT-ISSUED IDS UPLOADED TO DISPUTE PORTAL INCLUDE 38,000 DRIVER’S LICENSES

* EQUIFAX - APPROXIMATE NUMBER OF VALID U.S. GOVERNMENT-ISSUED IDS UPLOADED TO DISPUTE PORTAL INCLUDE 12,000 SOCIAL SECURITY/TAXPAYER ID CARDS, 3,200 PASSPORTS/PASSPORT CARDS Source text: (bit.ly/2K2rCA1) Further company coverage:

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