FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 25, 2018 / 8:24 PM / in 2 hours

BRIEF-Equifax Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $1.43

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Equifax Inc:

* EQUIFAX RELEASES FIRST QUARTER RESULTS

* COMPANY REPORTED REVENUE OF $865.7 MILLION IN Q1 OF 2018, A 4 PERCENT INCREASE COMPARED TO Q1 OF 2017

* COMPANY REPORTED REVENUE OF $865.7 MILLION IN Q1 OF 2018, A 4 PERCENT INCREASE

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.43

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.37, REVENUE VIEW $854.7 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* DURING Q1 ENDED MARCH 31, 2018, COMPANY RECORDED EXPENSES, NET OF INSURANCE RECOVERIES OF $68.7 MILLION RELATED TO CYBERSECURITY INCIDENT

* QTRLY ADJUSTED EPS EXCLUDES CYBERSECURITY INCIDENT RELATED COSTS

* “OUR Q1 OPERATING RESULTS WERE BETTER THAN EXPECTED”

* DURING QUARTER, INVESTED “SIGNIFICANTLY” IN DATA SECURITY AND IT INFRASTRUCTURE ENHANCEMENTS

* EXECUTIVE SAYS “OVER COMING MONTHS, MY FOCUS WILL BE TO ACCELERATE INVESTMENTS TO ENHANCE OUR INFRASTRUCTURE AND DATA SECURITY” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.