BRIEF-Equillium Reports Q4 Loss Per Share Of $0.44

March 26 (Reuters) - Equillium Inc:
* EQUILLIUM REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.39 — REFINITIV IBES DATA
* EQUILLIUM - MAINTAINING GUIDANCE THAT WE ANTICIPATE REPORTING INITIAL DATA FROM EQUATE STUDY DURING SECOND HALF OF 2020
* EQUILLIUM - REITERATE GUIDANCE THAT CASH ON HAND IS SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO SECOND HALF OF 2021
* EQUILLIUM - HELD CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS TOTALING ABOUT $53.1 MILLION AT DEC 31, 2019
* EQUILLIUM - HAVE PAUSED ENROLLMENT IN THE EQUIP TRIAL FOR UNCONTROLLED ASTHMA AND THE EQUALISE TRIAL FOR LUPUS NEPHRITIS
* EQUILLIUM - REAFFIRMS GUIDANCE TO REPORT INITIAL DATA FROM EQUATE TRIAL IN ACUTE GVHD IN H2 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: