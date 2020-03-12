BRIEF-Equiniti Group Says Recommended Final Dividend Of 3.54 Pence Per Share

March 12 (Reuters) - Equiniti Group PLC:
* REDUCTION IN NET DEBT TO £343.6M (31 DECEMBER 2018: £352.0M)
* UNPREDICTABLE SPREAD OF COVID-19 VIRUS INTRODUCES FURTHER UNCERTAINTY TO CURRENT YEAR
* MEDIUM-TERM GUIDANCE ORGANIC REVENUE GROWTH OF 3 - 7% PER ANNUM
* MEDIUM-TERM GUIDANCE OF GRADUAL MARGIN IMPROVEMENT OF C25 BPS PER ANNUM
* MEDIUM-TERM GUIDANCE OF CAPITAL EXPENDITURE OF 6 - 7% OF REVENUE
* FY REVENUE 555.7 MILLION STG VERSUS PROFORMA 2018 REVENUE 530.9 MILLION STG
* FY PROFIT BEFORE TAX 39.8 MILLION STG VERSUS PROFORMA 2018 PBT 24.3 MILLION STG Source text for Eikon: Further company coverage: