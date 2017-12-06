FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Equinix Announces Pricing Of €1.0 Billion Senior Notes Offering
Sections
Featured
Democrats flex muscles as Congress confronts shutdown
Politics
Democrats flex muscles as Congress confronts shutdown
Google pulls YouTube from Amazon devices, escalating spat
Technology
Google pulls YouTube from Amazon devices, escalating spat
Hundreds of homes destroyed by California wildfire
U.S.
Hundreds of homes destroyed by California wildfire
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 6, 2017 / 12:26 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Equinix Announces Pricing Of €1.0 Billion Senior Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Equinix Inc:

* EQUINIX ANNOUNCES PRICING OF €1.0 BILLION SENIOR NOTES OFFERING

* ‍PRICED AN OFFERING OF EUR 1.0 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS SENIOR NOTES DUE 2026​

* ‍EQUINIX EXPECTS NET PROCEEDS FROM OFFERING TO BE APPROXIMATELY EUR 986.7 MILLION​

* EQUINIX - ‍NOTES WILL BE EQUINIX‘S GENERAL SENIOR OBLIGATIONS, WILL RANK EQUAL IN RIGHT OF PAYMENT TO ALL OF EXISTING AND FUTURE SENIOR INDEBTEDNESS​

* EQUINIX- INTENDS TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING, TOGETHER WITH ABOUT $10 MILLION CASH ON HAND, TO REPAY IN FULL ITS EXISTING EUR 995 MILLION TERM LOAN DUE 2024​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.