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March 14, 2018 / 4:55 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Equita Group FY Net Income Up 25.1 Pct At EUR 11.0 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - EQUITA GROUP SPA:

* FY NET REVENUES AT EUR 53.9 MILLION, INCREASED BY 11.1% COMPARED TO 2016 (EUR 48.5 MILLION)

* FY NET INCOME AT EUR 11.0 MILLION, INCREASED BY 25.1% COMPARED TO 2016 (EUR 8.8 MILLION)

* 2017 RETURN ON TANGIBLE EQUITY AT 27%, INCREASING COMPARED TO 23% IN 2016

* PROPOSES DISTRIBUTION OF DIVIDEND OF EUR 0.22 PER SHARE, WITH PAYOUT RATIO OF ABOUT 90%

* BOARD HAS STARTED PROJECT TO TRANSITION TO STAR SEGMENT OF MTA, TO BE COMPLETED BY THE END OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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