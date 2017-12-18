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#Market News
December 18, 2017 / 1:45 PM / a day ago

BRIEF-Equity Bancshares Inc - Entered Into Definitive Merger Agreements With Kansas Bank Corporation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Equity Bancshares Inc:

* EQUITY BANCSHARES INC - ENTERED INTO DEFINITIVE MERGER AGREEMENTS WITH KANSAS BANK CORPORATION

* EQUITY BANCSHARES INC - BASED ON AN ASSUMED EQUITY STOCK PRICE OF $34.49 PER SHARE, AGGREGATE TRANSACTION VALUE IS APPROXIMATELY $45.1 MILLION

* EQUITY BANCSHARES INC - EXPECTS MERGER TO BE APPROXIMATELY 1.8% DILUTIVE TO TANGIBLE BOOK VALUE PER SHARE AT CLOSING

* EQUITY BANCSHARES INC - EQUITY EXPECTS MERGER TO BE ABOUT $0.06 ACCRETIVE TO DILUTED EPS IN 2018, AND $0.10 ACCRETIVE TO EPS IN 2019

* EQUITY BANCSHARES SAYS ENTERED INTO MERGER AGREEMENT WITH ADAMS DAIRY BANCSHARES IN A DEAL FOR ABOUT $15.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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