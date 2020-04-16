BRIEF-Eramet CEO Decides To Forego 25% Of Pay To Contribute To Solidarity Plan

April 16 (Reuters) - Eramet SA:
* ERAMET FULLY MOBILIZED IN THE FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC THANKS TO A SPECIAL SOLIDARITY PLAN
* CREATION OF A SOLIDARITY PLAN BACKED BY ALLOCATION OF AN EXCEPTIONAL BUDGET OF 1.5 MILLION EUROS
* WILL BE ABLE TO SPEND AROUND EUR 10 MILLION TO FUND PRACTICAL EFFORTS TO COMBAT SPREAD AND CONSEQUENCES OF PANDEMIC THROUGH HEALTH CARE PROJECTS
* CHRISTEL BORIES, GROUP’S CHAIRMAN AND CEO, HAS DECIDED TO FOREGO 25% OF HER PAY AND TO CONTRIBUTE THIS AMOUNT TO SOLIDARITY PLAN
* MEMBERS OF EXECUTIVE COMMITTEE DECIDED TO FOREGO 10% OF THEIR PAY AND CONTRIBUTE IT TO PLAN
* MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS ALSO SUPPORTED THIS EFFORT BY FOREGOING 10% OF THEIR ANNUAL PAY, WHICH WILL CONTRIBUTE TO PLAN. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)