Healthcare
May 14, 2020 / 6:58 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Ercros Q1 Net Profit Down 77.5% At 0.8 Mln Euros YoY

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Ercros SA:

* Q1 NET PROFIT 0.8 MILLION EUROS VERSUS 3.7 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 REVENUE 158.3 MILLION EUROS VERSUS 182.6 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 EBITDA 10.2 MILLION EUROS VERSUS 13.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* EXPECTS Q2 2020 TO BE THE MOST AFFECTED BY THE COVID-19 CRISIS

* SEES VOLUME OF SALES TO DECLINE BETWEEN 20-30% IN Q2 2020

* SAYS EXPECTS DROP VOLUME OF SALES FOR THE YEAR AS A WHOLE TO BE BETWEEN 10-15% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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