BRIEF-Ericsson: ‍result of impairment testing write-down of SEK 14.2 bln​

Jan 16 (Reuters) - Ericsson:
* NON-CASH CHARGE FROM CONCLUDED IMPAIRMENT AND REVALUATED U.S. TAX ASSETS
* SAYS RESULT OF IMPAIRMENT TESTING IS A WRITE-DOWN OF SEK 14.2 B
* SAYS SEGMENT DIGITAL SERVICES: IMPAIRMENT OF SEK 6.7 B. OF GOODWILL AND SEK 0.4 B. OF INTANGIBLE ASSETS
* SAYS SEGMENT OTHER: IMPAIRMENT OF SEK 6.0 B. OF GOODWILL, SEK 0.3 B. OF INTANGIBLE ASSETS, AND SEK 0.4 B. OF FIXED ASSETS
* SAYS LOWERING OF U.S. CORPORATE INCOME TAX RATE FROM 35% TO 21% (EFFECTIVE 1 JANUARY 2018) REQUIRES A REVALUATION OF U.S. DEFERRED TAX ASSETS
* SAYS CURRENT ESTIMATED IMPACT WILL BE A NON-CASH CHARGE TO GROUP INCOME STATEMENT OF APPROXIMATELY SEK 1.0 B. THAT WILL IMPACT INCOME TAX EXPENSES
* SAYS SEGMENT MANAGED SERVICES: IMPAIRMENT OF SEK 0.3 B. OF DEFERRED COSTS RELATED TO TERMINATION OF CERTAIN TRANSFORMATION ACTIVITIES
* SAYS SEGMENT NETWORKS: IMPAIRMENT OF SEK 0.2 B. OF CAPITALIZED DEVELOPMENT EXPENSES RELATED TO TECHNOLOGIES THAT ARE NO LONGER PLANNED TO BE USED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)