Healthcare
April 27, 2020 / 9:16 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-EROAD Says Expectations For FY20 Financial Results Remain

1 Min Read

April 28 (Reuters) - EROAD Ltd:

* EXPECTATIONS FOR FY20 FINANCIAL RESULTS REMAIN

* REMAINS IN SOLID FINANCIAL POSITION DESPITE CURRENT UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENT

* TOO EARLY TO DEFINITIVELY ASSESS IMPACT OF COVID-19 ON INCREMENTAL GROWTH FOR FY21 REMAINDER

* GROWTH DURING FINAL QUARTER OF FY20 SAW 3,951 UNITS BEING ADDED

* HAS NZ$135 MILLION FUTURE CONTRACTED INCOME & AVERAGE REMAINING CONTRACT LENGTH OF 2 YRS

* THERE HAS BEEN SHORT-TERM IMPACT ON NEW UNIT GROWTH SINCE TIGHT GOVERNMENT IMPLEMENTED GLOBALLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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