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BRIEF-EROS INTERNATIONAL Q2 2018 LOSS PER SHARE 3.3 CENTS​
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November 22, 2017 / 1:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-EROS INTERNATIONAL Q2 2018 LOSS PER SHARE 3.3 CENTS​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - Eros International PLC:

* EROS INTERNATIONAL PLC REPORTS SECOND QUARTER FISCAL YEAR 2018 RESULTS

* EROS INTERNATIONAL PLC - ‍EROS NOW GREW ITS QTRLY PAYING SUBSCRIBER BASE AT OVER 70% (YTD) FROM 2.1 MILLION AT MARCH 31, 2017 TO 3.7 MILLION AS OF SEPTEMBER 30​

* EROS INTERNATIONAL PLC - ‍FOR THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2017, REVENUE DECREASED BY 12% TO $63.3 MILLION​

* EROS INTERNATIONAL PLC - ‍AS OF SEPTEMBER 30, 2017, NET DEBT DECREASED TO $137.2 MILLION FROM $157.6 MILLION AS OF MARCH 31, 2017​

* EROS INTERNATIONAL PLC - QTRLY LOSS PER SHARE 3.3 CENTS​

* EROS INTERNATIONAL - ‍ARE ON TRACK TO “HIT OUR 6-8 MILLION PAYING SUBSCRIBER TARGET BY END OF FISCAL 2018 AND AT LEAST DOUBLING THAT BY END OF FISCAL 2019”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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