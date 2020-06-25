BRIEF-Erytech Announces EUR 3 Million Convertible Bond Issue

June 25 (Reuters) - Erytech Pharma SA:
* ERYTECH EXTENDS ITS CASH HORIZON BY IMPLEMENTING A CONVERTIBLE BOND FINANCING
* NOTES COME WITH SHARE WARRANTS REPRESENTING 10% OF NOMINAL AMOUNT OF ISSUED NOTES
* ANNOUNCED TODAY THE SIGNATURE OF AN AGREEMENT ALLOWING THE ISSUANCE FOR THE BENEFIT OF LUXEMBOURG-BASED EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND
* AIMS AT IMPROVING COMPANY’S FINANCIAL STRENGTH AND EXTENDING ITS CASH HORIZON FOR NEXT KEY DEVELOPMENT MILESTONES
* EXERCISE PRICE WILL REFLECT 20% PREMIUM OVER LOWEST VOLUME-WEIGHTED AVERAGE DAILY PRICE OF SHARE OVER REFERENCE PERIOD PRECEDING ISSUE OF FIRST TRANCHE
* FINANCING FACILITY COMPRISES ZERO-COUPON NOTES AND LIMITED DISCOUNT ON CONVERSION, AS WELL AS MODERATE WARRANT COVERAGE WITH CLEAR INTEREST ALIGNMENT BETWEEN ERYTECH AND ALPHA BLUE OCEAN
* NOTE WARRANTS MAY BE EXERCISED IN TRANCHES OVER A PERIOD OF 24 MONTHS FROM JUNE 25, 2020, I.E. UNTIL JUNE 25, 2022
* NOTES, WITH NOMINAL VALUE OF EUR 50,000 EACH, WILL BE ISSUED UPON EXERCISE OF NOTE WARRANTS, IN ONE OR MORE TRANCHES, OF 60 NOTES CORRESPONDING TO TOTAL NOMINAL VALUE OF EUR 3 MILLION
* ISSUANCE OF FIRST TRANCHE OF OCABSA TO BENEFIT OF INVESTOR IS EXPECTED TO TAKE PLACE IN JULY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)