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May 27, 2020 / 2:55 PM / Updated 17 minutes ago

BRIEF-Es Group (Holdings) Ltd Says Majority Of Group's Business Ops Have Been Temporarily Halted

1 Min Read

May 27 (Reuters) - ES Group (Holdings) Ltd:

* MAJORITY OF GROUP’S BUSINESS OPERATIONS HAVE BEEN TEMPORARILY HALTED

* TEMPORARY HALT IMPACTED GROUP’S REVENUE RECOGNITION AND OVERALL BOTTOM LINE FINANCIAL PERFORMANCE FOR CURRENT FY

* GROUP’S FINANCIAL POSITION REMAINS RELATIVELY STRONG

* AS DEC-END 2019, GROUP CASH AND CASH EQUIVALENTS S$15.47 MILLION, EXCEEDING TOTAL LIABILITIES

* AS AT MAY 27, GROUP UNUTILISED BANKING FACILITIES S$4.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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